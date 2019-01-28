Суд обмежив Омеляну терміни ознайомлення з розслідуванням НАБУ

обмежив стороні захисту терміни для вивчення справи НАБУ до 15 лютого

Суддя обмежив стороні захисту терміни для вивчення справи НАБУ до 15 лютого

Суд обмежив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну та його адвокатам терміни до 15 лютого для ознайомлення з розслідуванням детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про можливе незаконне збагачення чиновника. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Слово і Діло" з посиланням на рішення слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва Максима Вишняка.

Як зазначається, детектив НАБУ Сергій Яндюк подав клопотання про обмеження термінів Омеляну для ознайомлення зі справою в зв'язку з затягуванням процедури. Суддя Вишняк задовольнив його частково і обмежив стороні захисту терміни для вивчення справи НАБУ до 15 лютого.

Раніше РБК-Україна писало, що НАБУ опублікувало "листування Омеляна з братом". В Національному антикорупційному бюро заявили, що листування міністра інфраструктури України Володимира Омеляна дає підстави припускати його причетність до незаконного збагачення. У Бюро припускають, що чиновник свідомо приховував свій стан.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ оголосило Омеляну підозру незаконному збагаченні і приховуванні доходів. За даними слідства, він за останні вісімнадцять років отримав 2,17 млн гривень офіційного доходу, тоді як його витрати лише в період з 2008 року по 26 квітня 2015 року склали не менше 3,45 млн гривень.

НАБУ з'ясувало, що Омелян на посаді заступника міністра інфраструктури в 2015 році придбав активи, вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 випуску і готівки в сумі 90 тис. доларів і 25 тис. євро. Загальна вартість цих активів тоді склала 4,23 млн гривень. За словами самого Омеляна, йому вручили підозру за "незаконне збагачення десять років тому". Він також зазначив, що автомобіль нібито купувався для його брата, а незадекларована оренда стосується двотижневого терміну в 2016 році.