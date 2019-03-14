Розслідування Мюллера про втручання РФ в американські вибори завершено, - NPR

Спецпрокурора залишає ключовий обвинувач у цій справі Ендрю Уайссменн

Проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года завершено. Об этом сообщает NPR.

Сообщается, что команду спецпрокурора покидает ключевой обвинитель по этому делу Эндрю Уайссмэнн, занимавшийся делом бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

"Его уход является верным признаком того, что Мюллер и его команда завершили работу", - говорится в сообщении.

После заявления об окончании расследования Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Уильяму Барру, а он в свою очередь подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Напомним, Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за передачу специальному прокурору Роберту Мюллеру показаний свидетелей по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы.

РБК-Украина писало, что 4 января 2019 года, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.