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Денісова отримала підтверження етапування Балуха в Краснодар

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 21:26
Денісова отримала підтверження етапування Балуха в Краснодар
Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Омбудсмен просить перевірити умови утримання політв'язня

Український омбудсмен Людмила Денісова отримала інформацію щодо переведення політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до міста Краснодар в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення омбудсмена у Facebook

Денісова повідомила, що надіслала звернення раднику-посланнику тимчасовому повіреному України у справах України в РФ Василю Покотилу з проханням перевірити умови тримання Балуха, забезпечення його медичною та консульсько-правовою допомогою.

Денісова отримала підтверження етапування Балуха в Краснодар

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявляв, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в Краснодар. Правозахисники переконані, що Балух може постраждати в РФ за свою проукраїнську позицію.

Після цього уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що адвокат Балуха поінформований про його направлення до місця відбування покарання. Однак адвокат досі не знає причини етапування українця на територію Російської Федерації.

Також Москалькова розповіла про стан здоров'я Балуха. За її словами, він відчуває себе нормально.

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Новини України Володимир БалухДенисова
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