У США продовжили термін розслідування можливого втручання РФ у вибори

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Розслідування триває 18 місяців

У Вашингтоні, 4 січня 2019 року, Федеральний окружний суд США продовжив термін розслідування можливого втручання РФ у президентські вибори США 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що рішення суду було винесено за добу до закінчення повноважень комісії спецпрокурора Мюллера, яка займається цим розслідуванням. Повноваження розслідування в таких справах, як правило, становить 18 місяців, але при цьому може бути продовжено на 6 місяців. Представник суду не уточнив на який саме термін було продовжено повноваження комісії.

За час розслідування команда Мюллера встигла пред'явити звинувачення 33 фігурантам, серед яких троє екс-помічників президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп неодноразово закликав припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори і називав його "полюванням на відьом".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спецпрокурор Мюллер підтвердив контакти 14 наближених до Трампу осіб з росіянами. Дехто пропонував допомогти кампанії і бізнесу Трампу в сфері нерухомості, дехто пропонував "бруд" на його супротивника від демократів, неодноразово з РФ висувалася пропозиція Трампу провести зустріч з Володимиром Путіним.