Не розслабляйтеся. Зеленський закликав жителів тилу допомагати армії і волонтерам

Він зазначив, що кожен день має приносити Україні "максимальну користь".

"Війна не закінчилася, її жорстокість іноді тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час. Поширюйте правду про війну і про злочини окупантів", - заявив Зеленський.

Раніше посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Кремль чекає моменту, коли союзники України втомляться від війни і перестануть так активно підтримувати ЗСУ.

Крім того, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що світ вже досяг моменту втоми через війну в Україні, що є головною тактикою глави Кремля Володимира Путіна.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія нав'язує наратив про втому від України в Євросоюзі, щоб підкреслити нашу неповноцінність. Насправді ж ніякої втоми в Європі немає, і надання Україні статусу кандидата в ЄС це підтверджує.