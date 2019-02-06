Янукович розповів подробиці про перенесену травму

Фото: Віктор Янукович (UN Photo)

Янукович в 2018 році отримав травму під час тренування на тенісному корті

Колишній президент України Віктор Янукович розповів, що в 2018 році отримав травму під час тренування на тенісному корті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції в Москві

"Рано вранці був проливний дощ, і водичка залетіла на корт. І прямо під час тренування я дуже серйозно послизнувся і впав на дерев'яні лавочки", - розповів Янукович.

Янукович уточнив, що нещодавно повернувся в Росію після пройденого курсу лікування. Проте де він перебував, колишній президент не уточнив.

Нагадаємо, раніше адвокат Олександр Горошинський заявив, що Янукович перебував на реабілітації після операції. Він також підкреслив, що у нього немає прямого зв'язку з підзахисним.

У листопаді російські ЗМІ заявили, що Янукович потрапив у реанімаційне відділення московської клініки імені Скліфософського з травмою хребта. Передбачалося, що колишній президент України отримав травму коліна і спини, впавши на тенісному корті. У той же час офіційно ця інформація не підтверджувалася.

Пізніше захист заявляв, що Янукович не буде присутнім на останньому засіданні суду перед оголошенням вироку, так як ще в лікарні із-за отриманої травми.