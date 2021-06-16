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Росія наполягала на спільній прес-конференції Путіна і Байдена, але США відмовились, - CNN

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Женева, Середа 16 червня 2021 17:00
Росія наполягала на спільній прес-конференції Путіна і Байдена, але США відмовились, - CNN Фото: РФ наполягала на спільній прес-конференції Путіна і Байдена (David Lienemann, White House)
Автор: Андрій Василюк

Не проводити спільну прес-конференцію президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна було умовою Білого дому. Вашингтон вважає, що в разі проведення такого заходу Путін виглядав би так, ніби покращив свої позиції на міжнародній арені за рахунок американського лідера.

Про це з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє телеканал CNN.

"Рішення не проводити спільну прес-конференцію було тим, на чому наполягали представники Білого дому. Чиновники заявили, що Росія наполягала на спільній прес-конференції під час переговорів щодо саміту. Але США були проти, оскільки не хотіли надати Путіну платформу, як після саміту 2018 року з колишнім президентом Трампом у Гельсінкі", - повідомляє телеканал.

Чиновники заявили, що вони пам’ятають про бажання Путіна виглядати так, ніби він покращив свою позицію за рахунок президента США, і хочуть уникнути такої ситуації.

Рішення також приймалося із врахуванням порад групи експертів щодо Росії, які зустрілися з президентом на початку цього місяця, повідомляють джерела телеканалу.

Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна у вузькому форматі завершилася. Вона відбувалась майже на дві години.

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