Розшифровку чорних ящиків збитого в Ірані літака МАУ проведуть в Україні

Робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні. Про це свідчить повідомлення у Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Бюро підтвердило свою участь у техроботі по розшифровці чорних ящиків.

"Наше бюро підтверджує участь у технічній роботі з розшифровки чорних ящиків... Ця робота буде зроблена в Україні", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що записи з бортового самописця українського літака, який помилково збили іранські ВС близько Тегерана, будуть відправлені для розшифровки до Франції.

Як писало РБК-Україна, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що наша держава отримала доступ до чорних скриньок літака.

Reuters з посиланням на іранських чиновників відзначало, що розслідування може зайняти від одного до двох років. Також повідомлялося, що Іран вважає за краще самостійно розшифрувати чорні скриньки, але може при необхідності відправити дані в Росію, Канаду, Францію чи Україну, оскільки Тегеран уклав угоди з цими країнами.

Підкреслимо, раніше в Ірані заявляли, що обидві чорні скриньки літака, що розбився, пошкоджені. При цьому в пристроях збереглися блоки пам'яті, проте на них помітні фізичні ушкодження.