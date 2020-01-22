Розшифровку чорних скриньок літака МАУ хочуть провести в Ірані

Уряд Ірану планує проводити розшифровку " чорних скриньок збитого літака "Міжнародних авіаліній України" всередині країни. Про це заявив міністр дорого і міського розвитку Ірану Мохаммад Эслами, повідомляє moroornews.

За його словами, Іран готовий звернутися за допомогою до інших країн лише у разі, якщо групи з розслідування не вдасться самостійно розшифрувати інформацію з бортових самописців.

"З самих перших моментів аварії Агентство цивільної авіації співпрацює з Boeing і українською стороною, і всі сторони, які повинні брати участь у розслідуванні, та їх представники знаходяться в процесі розслідування аварії, і чорний ящик як один з найважливіших предметів аварії повинен знаходитися всередині країни. Якщо групі з розслідування буде складно розблокувати інформацію про аварію, вона вирішить, як отримати допомогу від інших сторін для отримання цієї інформації", - заявив Эслами.

Раніше РБК-Україна писало, що під час візиту Эслами в Україну він обговорив питання передачі чорних скриньок літака українській стороні з президентом Володимиром Зеленським. В результаті зустрічі іранське уряд погодився надіслати в Україну своїх фахівців, які вивчать можливості розшифровки самописців українською стороною.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Канади Трюдо вимагає, щоб Іран передав Франції на розшифровку чорні ящики літака МАУ. За його словами, у Ірану немає необхідних для цього технологій і обладнання.