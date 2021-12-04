"Розраховую на довгу розмову": Байден відкинув "червоні лінії" Путіна

Джо Байден повідомив, що сподівається провести з главою РФ Володимиром Путіним "довгу розмову". При цьому президент США відкинув "червоні лінії" Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Американський лідер відповідав на запитання журналістів перед тим, як вирушити в п'ятницю з Вашингтона до своєї резиденції в Кемп-Девіді (штат Мериленд).

"Ми давно знаємо про дії Росії. Я розраховую, що у нас буде довга розмова з Путіним", - сказав Байден.

Главу держави попросили прокоментувати заяви про те, що Москва вважає "червоними лініями", зокрема, подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів.

"Я не визнаю нічию "червону лінію", - сказав Байден.