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"Розраховую на довгу розмову": Байден відкинув "червоні лінії" Путіна

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Меріленд, Субота 04 грудня 2021 05:50
"Розраховую на довгу розмову": Байден відкинув "червоні лінії" Путіна Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден повідомив, що сподівається провести з главою РФ Володимиром Путіним "довгу розмову". При цьому президент США відкинув "червоні лінії" Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Американський лідер відповідав на запитання журналістів перед тим, як вирушити в п'ятницю з Вашингтона до своєї резиденції в Кемп-Девіді (штат Мериленд).

"Ми давно знаємо про дії Росії. Я розраховую, що у нас буде довга розмова з Путіним", - сказав Байден.

Главу держави попросили прокоментувати заяви про те, що Москва вважає "червоними лініями", зокрема, подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів.

"Я не визнаю нічию "червону лінію", - сказав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вимагатиме від Байдена письмові гарантії невступу України до НАТО.

До цього у Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом.

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