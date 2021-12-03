ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом: дати поки немає

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 03 грудня 2021 12:29
У Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом: дати поки немає Фото: Володимир Путін і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Майбутній саміт президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена пройде в онлайн форматі. При цьому точної дати поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Точна дата як і раніше не узгоджена, як і раніше ведеться робота. Мова йде про відеоконференцію", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він підкреслив, що поки немає точного розуміння з приводу можливої участі делегацій двох країн у переговорах.

"Ці всі нюанси ще належить підтвердити", - додав він.

Пєсков зазначив, що є різні пропозиції щодо дат переговорів, в тому числі і 7 грудня, "але вони поки не синхронізовані".

Нагадаємо, раніше російський "Комерсант" опублікував інформацію про те, що переговори Байдена і Путіна можуть відбутися 7 грудня.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президенти проведуть прямі переговори найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього