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Розподіляв "гумдопомогу" від окупантів: жителю Ізюму Харківської області оголосили підозру

Фото: жителю Ізюму в Харківській області оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителю окупованого Ізюма Харківської області заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності. Чоловік погодився обіймати посаду в незаконно призначеній російськими загарбниками владі, де займався розподілом "гуманітарки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 42-річний житель Ізюма добровільно зайняв посаду так званого "начальника медичної служби-служби медикаментів" при окупаційній владі. На посаді чоловік займався обліком і розподілом ліків в якості "гуманітарної допомоги" від російських представників.

Чоловікові заочно оголошено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки України в Харківській області.

Фото: жителю Ізюму в Харківській області оголосили підозру (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила про підозру в колабораційній діяльності депутату сільради в Харківській області, який надавав окупантам житло в будинках мирних жителів.

Відзначимо, в Харківській області виявили ще двох колаборантів - жінку, яка вербувала місцевих жителів, і мера-самозванця.

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