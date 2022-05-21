Розподіляв "гумдопомогу" від окупантів: жителю Ізюму Харківської області оголосили підозру

Жителю окупованого Ізюма Харківської області заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності. Чоловік погодився обіймати посаду в незаконно призначеній російськими загарбниками владі, де займався розподілом "гуманітарки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 42-річний житель Ізюма добровільно зайняв посаду так званого "начальника медичної служби-служби медикаментів" при окупаційній владі. На посаді чоловік займався обліком і розподілом ліків в якості "гуманітарної допомоги" від російських представників.
Чоловікові заочно оголошено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки України в Харківській області.
Фото: жителю Ізюму в Харківській області оголосили підозру (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила про підозру в колабораційній діяльності депутату сільради в Харківській області, який надавав окупантам житло в будинках мирних жителів.
Відзначимо, в Харківській області виявили ще двох колаборантів - жінку, яка вербувала місцевих жителів, і мера-самозванця.
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