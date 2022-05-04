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Вербувальниця і мер-самозванець. У Харківській області виявили ще двох колаборантів

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Харківська область, Середа 04 травня 2022 19:53
Вербувальниця і мер-самозванець. У Харківській області виявили ще двох колаборантів Фото: Харківська обласна прокуратура (objectiv tv)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області прокуратура повідомила про підозру у держзраді двом місцевим жителям. Вони допомагали окупаційним військам РФ закріпитися на захопленій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру жінці за фактом державної зради, чоловіка - за фактом державної зради та колабораційної діяльності", - розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, жінка-староcта Козачолопанського старостинського округу Дергачівської територіальної громади перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження постачання так званої "гуманітарної допомоги" з РФ і висвітлює це у російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує місцевих жителів, які можуть працювати на користь агресора.

При цьому ще один житель смт Козача Лопань добровільно обійняв посаду "т.в.о. голови тимчасової адміністрації". Він сприяє перепідключенню об'єктів комунального призначення зазначеного смт до комунікаційних ліній РФ і передає в управління агресора господарські підприємства.

Нагадаємо, що в Луганській області прокурору окружної прокуратури сьогодні також повідомлено про підозру в держзраді. Зокрема він вступив у злочинну змову з окупантами.

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Харків держзрада Прокуратура
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