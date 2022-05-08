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Надавала окупантам житло: депутату сільради в Харківській області оголосили підозру

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Харківська область, Неділя 08 травня 2022 11:46
Надавала окупантам житло: депутату сільради в Харківській області оголосили підозру Фото: депутату сільради в Харківській області оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура оголосила про підозру в пособництві державі-агресору депутату сільради в Харківській області. Її звинувачують у наданні російським окупантам житла в домівках цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, діючий депутат та секретар сільради у тимчасово окупованому російськими військовими с. Кутузівка активно співпрацювала з агресором.

Так, вона, використовуючи свою посаду, надала доступ військовим РФ до житлових приміщень будівлі управління державного підприємства, забезпечувала окупантів житлом, яке належить місцевим мешканцям.

Також підозрювана доводила до населення вказівки окупантів, зокрема щодо обов’язкового носіння білих пов’язок.

7 травня депутата затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій оголосили про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Додамо, в Харківській області виявили ще двох колаборантів, а саме жінку, яка вербує місцевих жителів, та мера-самозванця.

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