Витрати на Офіс генпрокурора зростуть у 1,5 рази, - проект бюджету

Фото: Офіс генерального прокурора (Віталій Носач, РБК-Україна)

У порівнянні з першим читанням держбюджету видатки збільшено ще на 2 млрд гривень

Видатки загального фонду державного бюджету на Офіс генерального прокурора у 2021 році складуть 11 531 594,7 тисяч гривень. Це на 52,6% більше, ніж у 2020 році і на 2 034 416,30 тисяч гривень більше, ніж це було передбачено в проекті держбюджету першого читання у вересні.

Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання, який оприлюднений на сайті Верховної ради (проект № 4000).

Крім того, в проекті держбюджету видатки на Державне бюро розслідувань передбачені в сумі 2 484 078,0 тисяч гривень. Це на 75,4% більше, ніж у поточному році (1 416 535,9 тисяч гривень). У порівнянні з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Службу безпеки передбачені на суму 14 746 278,1 тисяч гривень. Це на 23,2% більше, ніж у поточному році (11 971 795,4 тисяч гривень). У порівнянні з першим читанням сума не змінилася.

Видатки на Національне антикорупційне бюро України складуть 1 065 797,6 тисяч гривень. Це на 15,3% більше, ніж у поточному році (924 100,9 тисяч гривень). У порівнянні з першим читанням сума не змінилася.

Видатки на Міністерство внутрішніх справ заплановані в сумі 85 815 607,1 тисяч гривень. Це на 4,6% більше, ніж у поточному році (82 036 681,1 тисяч гривень). У порівнянні з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Управління державної охорони складуть 1 651 204,0 тисяч гривень. Це на 15,3% більше, ніж у поточному році (1 582 699,4 тисяч гривень). У порівнянні з першим читанням сума не змінилася.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів передав до Верховної ради проект державного бюджету на 2021 рік. Доходи державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж в першому читанні.

Зазначимо, видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу президента у 2021 році складуть 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).