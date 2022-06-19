Росіяни спробували прорватися в районі Тошківки, зазнали втрат і відступили, - Гайдай

Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки (Луганська область), навіть мали успіх, але після роботи української артилерії - окупанти потерпіли поразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він розповів, що найважча військова ситуація в Україні - саме у Луганській області. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, окупанти намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, вони несуть масові втрати.

"Лисичанськ під українською владою, але місто під постійними російськими обстрілами. "Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно", - прокоментував Сергій Гайдай.