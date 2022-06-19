Росіяни спробували прорватися в районі Тошківки, зазнали втрат і відступили, - Гайдай
Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки (Луганська область), навіть мали успіх, але після роботи української артилерії - окупанти потерпіли поразку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Він розповів, що найважча військова ситуація в Україні - саме у Луганській області. Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, окупанти намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, вони несуть масові втрати.
"Лисичанськ під українською владою, але місто під постійними російськими обстрілами. "Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно", - прокоментував Сергій Гайдай.
Нагадаємо, днями ЗСУ знищили 87 російських військових і 2 склади з боєприпасами на сході країни.
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