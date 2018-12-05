Розрахунок за зобов'язаннями "Укрінбанку" забезпечать працюючі активи, - голова Асоціації вкладників

Фото: Укрінбанк (facebook com UKRINCOM)

Асоціація вважає компанію "УкрІнКом" законним правонаступником "Укрінбанку"

Асоціація вкладників "Укрінбанку" вважає компанію "УкрІнКом" законним правонаступником "Укрінбанку", а тому 1 грудня Асоціація уклала з компанією "Меморандум про взаємодію і співпрацю". Про це заявив голова Асоціації вкладників "Укрінбанку" Віктор Бешенев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Фактично ми домовилися йти плече до плеча, обговорювати багато питань спільно, проводити спільні засідання, бути партнерами, які йдуть до однієї мети. Як і компанія "УкрІнКом", ми, вкладники, зацікавлені в тому, щоб компанія отримувала виплати за кредитами, виданими "Укрінбанком", оскільки тільки працюючі активи можуть забезпечити розрахунок за його зобов'язаннями. І таким чином компанія буде поступово погашати борги перед вкладниками. Ми сподіваємося на чесне та прозоре партнерство, яке в підсумку дозволить вкладникам банку отримати виплати", - вважає Бешенев.

На його думку, компанія "УкрІнКом" - правонаступник "Укрінбанку" та за активами, та по боргах перед вкладниками.

"Оскільки назва компанії і її юридична адреса змінилися, але код ЄДРПОУ залишився колишнім, відповідно, суди по всій Україні розглядають справи з позичальниками "Укрінбанку", які не бажають розраховуватися за кредитами, одержаними колись у банку. Всім, напевно, відомо про гучну справу з ПАТ "Оболонь", яке винне банку понад 200 млн грн. У цій справі компанія "УкрІнКом" дійшла до Верховного суду, і справа буде розглядатися", - повідомив голова Асоціації вкладників "Укрінбанку".

Бешенев повідомив, що юристи "Оболоні" наполягають на тому, що компанія "УкрІнКом" нібито має право не виплачувати кредит, так як "УкрІнКом" - вже не банк (адже у неї немає діючої банківської ліцензії). Проте в законі не передбачено, що кредитний борг "розчиняється в повітрі", якщо банк з якоїсь причини втратив банківську ліцензію.

"Ми будемо всіляко підтримувати "УкрІнком" у прагненні повернути видані кредити, адже це наші гроші, як вкладників. Ми їх добровільно довірили банку, щоб вони працювали на економіку країни. Ми вірили, що держава стоїть на захисті нашої власності – наших заощаджень, а в результаті більш ніж 2 тис. осіб не отримали взагалі навіть гарантованих сум по 200 тис. гривень", - зазначив Бешенев.