Расчет по обязательствам "Укринбанка" обеспечат работающие активы, - глава Ассоциации вкладчиков

Фото: Укринбанк (facebook com UKRINCOM)

Ассоциация считает компанию "УкрИнКом" законным правопреемником "Укринбанка"

Ассоциация вкладчиков "Укринбанка" считает компанию "УкрИнКом" законным правопреемником "Укринбанка", а потому 1 декабря Ассоциация заключила с компанией "Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве". Об этом заявил глава Ассоциации вкладчиков "Укринбанка" Виктор Бешенев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"Фактически мы договорились идти плечо к плечу, обсуждать многие вопросы совместно, проводить общие заседания, быть партнерами, которые идут к одной цели. Как и компания "УкрИнКом", мы, вкладчики, заинтересованы в том, чтобы компания получала выплаты по кредитам, выданным "Укринбанком", поскольку только работающие активы могут обеспечить расчет по его обязательствам. И таким образом компания будет постепенно погашать долги перед вкладчиками. Мы надеемся на честное и прозрачное партнерство, которое в итоге позволит вкладчикам банка получить выплаты", - считает Бешенев.

По его мнению, компания "УкрИнКом" - правопреемник "Укринбанка" и по активам, и по долгам перед вкладчиками.

"Посколько название компании и ее юридический адрес изменились, но код ЕГРПОУ остался прежним, соответственно, суды по всей Украине рассматривают дела с заемщиками "Укринбанка", которые не желают рассчитываться по кредитам, полученным когда-то в банке. Всем, наверное, известно о громком деле с ЧАО "Оболонь", которое должно банку более 200 млн грн. По этому делу компания "УкрИнКом" дошла до Верховного суда, и дело еще будет рассматриваться", - сообщил глава Ассоциации вкладчиков "Укринбанка".

Бешенев сообщил, что юристы "Оболони" настаивают на том, что компания "УкрИнКом" якобы имеет право не выплачивать кредит, так как "УкрИнКом" - уже не банк (ведь у нее нет действующей банковской лицензии). Однако в законе не предусмотрено, что кредитный долг "растворяется в воздухе", если банк по какой-то причине утратил банковскую лицензию.

"Мы будем всячески поддерживать "УкрІнком" в стремлении вернуть выданные кредиты, ведь это наши деньги, как вкладчиков. Мы их добровольно доверили банку, чтобы они работали на экономику страны. Мы верили, что государство стоит на защите нашей собственности – наших сбережений, а в результате более 2 тыс. человек не получили вообще даже гарантированных сумм по 200 тыс. гривен", - отметил Бешенев.