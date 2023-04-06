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Был членом партии Путина. В России внезапно умер замгендиректора крупной энергокомпании

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Россия, Четверг 06 апреля 2023 17:47
Был членом партии Путина. В России внезапно умер замгендиректора крупной энергокомпании Фото: первый заместитель гендиректора компании "Якутскэнерго" Игорь Шкурко (t.me/BILD_Russian)
Автор: Наталия Гурковская

В России внезапно умер еще один высокопоставленный руководитель. Первый заместитель гендиректора компании "Якутскэнерго" Игорь Шкурко скончался в следственном изоляторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Известно, что чиновника арестовали 31 марта по подозрению в получении взятки размером в несколько сотен тысяч рублей. После этого партия "Единая Россия", в которой состоял высокопоставленный руководитель, поспешила приостановить его членство.

Во вторник, 4 апреля, местные издания со ссылкой на источники сообщили, что 49-летний Шкурко совершил самоубийство прямо в следственном изоляторе в Якутске. Вскоре Управление ФСИН РФ по Якутии подтвердило эту информацию, уточнив, что признаков криминальной смерти не обнаружено.

Как пишет издание, Шкурко отвечал за техническое руководство компанией "Якутскэнерго".

Напомним, ранее в России нашли тело бывшего топ-менеджера нефтяной компании "Лукойл" Александра Субботина. Миллиардер умер во время сеанса у шамана.

Также в центре Москвы якобы застрелился отставной генерал ФСБ Евгений Лобачев. Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили пистолет возле тела 76-летнего пенсионера.

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