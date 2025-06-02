Внезапная смена лидера: в Польше обнародовали поздний экзит-пол

Во втором туре президентских выборов в Польше кандидат Кароль Навроцкий получает 50,7% голосов, тогда как его оппонент Рафал Тшасковский - 49,3%.
Об этом свидетельствуют результаты позднего опроса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.
Разница между кандидатами составляет 1,4 процентного пункта, тогда как статистическая погрешность этого опроса - 1 пункт. В то же время данные предыдущего exit poll, обнародованного после закрытия участков, показывали преимущество Тшасковского - 50,3% против 49,7% у Навроцкого.
Если результаты late poll подтвердятся, это станет самым ожесточенным вторым туром президентских выборов в Польше с 1990 года. Для сравнения, в 2020 году Анджей Дуда победил Рафала Тшасковского с преимуществом в 2,06 пункта (51,03% против 48,97%).
Явка избирателей, по данным late poll, составила 71,7% - чуть меньше, чем в данных exit poll (72,8%). Однако это может стать самой высокой явкой на президентских выборах в Польше за последние три десятилетия. Большую активность граждане демонстрировали только на парламентских выборах 2023 года (74,38%).
Опрос late poll базируется на результатах с 50% случайно выбранных избирательных участков, где Ipsos проводил свое исследование. Ожидается, что ночью будет обнародован обновленный опрос на основе 90% участков - его опубликуют около 1:00. Погрешность в финальной оценке составит всего 0,5 процентного пункта.
Первый тур президентских выборов в Польше прошел 18 мая. Наибольшую поддержку избирателей получили Рафал Тшасковский (31,36%) и Кароль Навроцкий (29,54%). Именно эти кандидаты вышли во второй тур.
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