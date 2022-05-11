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Рано говорити про повне скасування комендантської години, - глава МВС

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

На територіях України, де не ведуться бойові дії, скасовувати комендантську годину поки не будуть, оскільки існує все ще загроза небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що ще рано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, де не ведуться бойові дії, тому що є ще досить велика небезпека", - заявив Монастирський.

Він також зазначив, що деякі області, які знаходяться ближче до зони проведення бойових дій, самостійно встановили продовжену комендантську годину, і це абсолютно обґрунтовано.

"Час показує, що комендантська година виправдала себе. Вона дозволяє уникнути проникнення диверсійних груп на території, в тому числі центральних і західних областей України. Тому моє особисте бачення, що нам ще належить певний час жити з комендантською годиною", - зазначив глава МВС.

Монастирський підкреслив, що Україна успішно пройшла 8-9 травня. У МВС розуміли, що в ці дні могли бути і провокації, і напади диверсантів, тому всі правоохоронці працювали в посиленому режимі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області скоротили комендантську годину.

Крім того, Івано-Франківська область також прийняла рішення скоротити комендантську годину.

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Комендантська годинаДенис Монастирський