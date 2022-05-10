Івано-Франківська область скоротила комендантську годину
Фото: Івано-Франківська область скоротила комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 10 травня в Івано-Франківській області змінили тривалість комендантської години. Вона починатиметься о 23:00 і діятиме до 5:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Telegram.
"Сьогодні на черговому засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про зміну комендантського часу. Відтепер комендантська година на території області триватиме з 23:00 до 5:00", - написала вона.
Нагадаємо, що нещодавно тривалість комендантської години змінили і в Рівненській області.
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