Івано-Франківська область скоротила комендантську годину

Сьогодні, 10 травня в Івано-Франківській області змінили тривалість комендантської години. Вона починатиметься о 23:00 і діятиме до 5:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук в Telegram .

"Сьогодні на черговому засіданні оперативного регіонального штабу прийняли рішення про зміну комендантського часу. Відтепер комендантська година на території області триватиме з 23:00 до 5:00", - написала вона.

Нагадаємо, що нещодавно тривалість комендантської години змінили і в Рівненській області.

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