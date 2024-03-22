RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утренняя атака на энергетику Украины - самая большая за все время войны, - "Укрэнерго"

Фото: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Утренняя атака россиян на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны. Есть повреждения энергетических объектов во многих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Это была самая большая, наверное, атака за все время по энергетической системе Украины. Она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты", - заявил Кудрицкий.

По его словам, удары были по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Враг целил в разные объекты энергосистемы - генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

В результате масштабной атаки повреждение энергетических объектов в разных регионах Украины. Кудрицкий подчеркнул, что больше всего пострадал Харьков, там масштаб повреждений самый большой.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов о статусе повреждений ДнепроГЭС. Сейчас нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - сказал Кудрицкий.

 

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС есть угроза полного обесточивания. Тяжелая ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

Известно о жертвах в Хмельницком и пострадавших в разных областях.

Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоенергетикиВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дроновРакетная атака