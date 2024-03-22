Утренняя атака на энергетику Украины - самая большая за все время войны, - "Укрэнерго"

"Это была самая большая, наверное, атака за все время по энергетической системе Украины. Она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты", - заявил Кудрицкий.

По его словам, удары были по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Враг целил в разные объекты энергосистемы - генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

В результате масштабной атаки повреждение энергетических объектов в разных регионах Украины. Кудрицкий подчеркнул, что больше всего пострадал Харьков, там масштаб повреждений самый большой.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения, чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов о статусе повреждений ДнепроГЭС. Сейчас нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - сказал Кудрицкий.