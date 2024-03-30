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Раньше на две недели. На Хмельницкой АЭС подключили энергоблок к системе

Суббота 30 марта 2024 23:02
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Раньше на две недели. На Хмельницкой АЭС подключили энергоблок к системе Фото: энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) был подключен к сети после восстановительных ремонтных работ. Это произошло раньше запланированного срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Раньше на две недели после восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосистеме", - говорится в заявлении госпредприятия.

Энергетики отметили, что по состоянию на сегодняшний день энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час. Такие показатели связаны с введенными НЭК "Укрэнерго" ограничениями.

"После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно", - рассказали в "Энергоатоме".

Ситуация с энергосистемой Украины на фоне массированных обстрелов

Ранее сегодня заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что дефицита в энергосистеме пока нет, и она работает сбалансированно, но ситуацию приходится постоянно стабилизировать.

По словам чиновника, несмотря на достаточность генерации, ее трудно доставлять потребителям. В частности, из-за повреждения генерации ситуацию постоянно приходится стабилизировать.

Также заместитель главы Минэнерго заверила, что сейчас о блэкаутах в Украине речь не идет, однако дальнейшая ситуация зависит от планов врага.

Как заявил сегодня вечером президент Владимир Зеленский, удары российских оккупантов сейчас нацелены именно на энергетическое обескровление Украины.

Напомним, что 29 марта враг выпустил 60 дронов-камикадзе и 39 ракет, также нацеленных на энергетику Украины. Террористы атаковали три ТЭС, в результате чего было серьезно повреждено оборудование.

Добавим, что сегодня "Укрэнерго" поручило операторам применить графики отключений света в нескольких областях Украины.

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