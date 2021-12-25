Поранення військового на Донбасі. Штаб заявив про початок службового розслідування: що сталося
У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що ранкова інформація про поранення військовослужбовця на Донбасі містить помилку. Так, поранення воїна Нацгвардії не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, у зв'язку з чим почато службове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 07:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення", - йдеться в повідомленні.
У штабі пояснили, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.
Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні, вранці у штабі ООС повідомляли, що за минулу добу збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння.
Тоді, зокрема і йшлося про поранення українського військового, який, як з'ясувалося отримав постраждав не унаслідок ворожих обстрілів.