Ранение военного на Донбассе. Штаб заявил о начале служебного расследования: что произошло

В штабе операции Объединенных сил заявили, что утренняя информация о ранении военнослужащего на Донбассе содержит ошибку. Так, ранение воина Нацгвардии не связано с выполнением задач на линии соприкосновения , в связи с чем начато служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Информация, которая была изложена в утренней сводке по состоянию на 07: 00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения", - говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение не связанное с выполнением задач на линии соприкосновения, находясь в 18 километрах от нее.

По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.