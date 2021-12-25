Ранение военного на Донбассе. Штаб заявил о начале служебного расследования: что произошло
В штабе операции Объединенных сил заявили, что утренняя информация о ранении военнослужащего на Донбассе содержит ошибку. Так, ранение воина Нацгвардии не связано с выполнением задач на линии соприкосновения, в связи с чем начато служебное расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Информация, которая была изложена в утренней сводке по состоянию на 07: 00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения", - говорится в сообщении.
В штабе пояснили, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение не связанное с выполнением задач на линии соприкосновения, находясь в 18 километрах от нее.
По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, сегодня утром в штабе ООС сообщали, что за минувшие сутки вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного вооружения.
Тогда, в том числе и речь шла о ранении украинского военного, который, как выяснилось получил пострадал не вследствие вражеских обстрелов.