П'ять порушень на Донбасі: поранено українського військового

У п'ятницю, 24 грудня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

Зокрема у напрямку Новозванівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм, у бік Катеринівки - з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Недалеко від Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби, 25 грудня, обстрілів не зафіксовано.