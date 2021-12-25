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П'ять порушень на Донбасі: поранено українського військового

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Донбас, Субота 25 грудня 2021 07:50
П'ять порушень на Донбасі: поранено українського військового Фото: бойовики на Донбасі 5 разів відкривали вогонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У п'ятницю, 24 грудня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема у напрямку Новозванівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм, у бік Катеринівки - з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Недалеко від Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, в Луганській області пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби, 25 грудня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 23 грудня окупанти тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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