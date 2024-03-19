На "Рамштайне" Остин будет убеждать союзников в преданности США помощи Украине

Высокопоставленные представители Пентагона рассказали агентству, что Остин во время первой зарубежной поездки после недавней болезни, подтвердит преданность Вашингтона Украине.

Они также отметили, что отсутствие финансирования США оборонных потребностей Украины уже сказывается на ситуации на фронте - Силам обороны приходится оптимизировать дефицитные ресурсы оружия.

"Думаю, наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы - больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", - сказал высокопоставленный представитель Минобороны США.

По словам экспертов, Ллойд Остин в ходе визита на заседание "Рамштайна", столкнется со скептически настроенной аудиторией в Европе.

"Американским лидерам становится все труднее ездить в Европу с заявлениями о том, что Соединенные Штаты преданы Украине в долгосрочной перспективе. Месседжи об этой долгосрочной финансовой, военной, экономической поддержке идут вразрез с реальностью того, что происходит на Капитолийском холме", - сказала Рейчел Риццо, старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоне.

По словам американских чиновников, реальность такова, что без США европейская поддержка Украины будет недостаточной для противостояния российским войскам.

"Не существует способа, которым наши союзники могут реально объединить усилия, чтобы компенсировать отсутствие поддержки США", - сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Напомним, что следующее очное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет на авиабазе "Рамштайн", Германия, 19 марта 2024 года.

Проблемы с помощью США для Украины

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продолжения поставок оружия. Причиной является позиция части конгрессменов республиканцев, которые отказываются выносить на голосование и утверждать документ.

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование нижней палаты Конгресса.

Кроме того, Джонсон заявил, что Палата представителей разблокирует законопроект о помощи Украине, но документ будет существенно отличаться от принятого Сенатом пакета на 95 млрд долларов. В частности, помощь нашей стране будет предоставляться по программе займа или кредитования.

12 марта, администрация президента США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи Украине от США с декабря 2023 года.

В Белом доме отметили, что этих средств хватит на закупку вооружений для ВСУ только на две недели.

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