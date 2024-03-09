Следующее заседание "Рамштайна" пройдет очно в Германии: названа дата

Следующее очное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) в Европе в комментарии " Радио свободе ".

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Остин пригласил на заседание министров обороны, а также старших военных должностных лиц, чтобы обсудить войну на территории Украины, а также проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Встреча в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" - серия дипломатических встреч министров обороны десятков стран мира. Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украине на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

О результатах последнего заседания можно узнать по ссылке.