ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Следующее заседание "Рамштайна" пройдет очно в Германии: названа дата

Суббота 09 марта 2024 13:43
UA EN RU
Следующее заседание "Рамштайна" пройдет очно в Германии: названа дата Фото: Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Следующее очное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) в Европе в комментарии "Радио свободе".

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 19 марта 2024 года", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Остин пригласил на заседание министров обороны, а также старших военных должностных лиц, чтобы обсудить войну на территории Украины, а также проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

Встреча в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" - серия дипломатических встреч министров обороны десятков стран мира. Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украине на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

О результатах последнего заседания можно узнать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Встреча Рамштайн
NEWS
Атаки на НПЗ заставили Кремль ввести запрет на экспорт бензина, - британская разведка
Атаки на НПЗ заставили Кремль ввести запрет на экспорт бензина, - британская разведка
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США