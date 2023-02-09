Пентагон о "Рамштайне-9": Участники обсудят самые неотложные потребности Украины
Заседание в формате "Рамштайн", которое состоится 14 февраля, будет сосредоточено на самых важных потребностях Украины в сфере безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.
"Ожидаются анализ достигнутого прогресса, а также очень предметные обсуждения относительно того, что нужно сделать для помощи Украине в будущем", - отметил генерал.
Райдер указал, что США будут продолжать тесные консультации с украинцами, международными союзниками и партнерами, чтобы определить наиболее актуальные потребности.
"И мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, чтобы они могли добиться успеха на поле боя", - добавил представитель министерства обороны.
Напомним, высшее военное руководство Соединенных Штатов готовится вылететь на встречу в формате "Рамштайн".
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