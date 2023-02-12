У Зеленского назвали ожидания от следующего "Рамштайна"

Украина ожидает, что в ходе девятой встречи контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" будут обсуждаться ключевые нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его словам, "Рамштайн" - это аналитический центр, где есть возможность обсудить каждый новый этап войны. Сейчас же этап прежде всего о перехвате инициативы.

"Россия накопила свой окончательный ресурс, много мобилизованных. Они, может, не так подготовлены, как те, которые сначала заходили на территорию Украины, но их очень много. Вторая составляющая - это бронетехника, которую Россия нам подогнала, сколько могла найти. Третья составляющая - артиллерия, которую тоже РФ подогнала отовсюду. Поэтому на "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно для того, чтобы эффективно противодействовать всему этому", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украине сейчас необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также авиация. Возможность таких поставок будет обсуждаться в ходе встречи.

Стоит заметить, что очередная встреча в формате “Рамштайн” пройдет во вторник, 14 февраля.