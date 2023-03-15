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Рамштайн-10. Началась онлайн-встреча по обороне Украины

Фото: партнеры Украины начали встречу в формате "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Контактная группа по обороне Украины начала десятую встречу в формате "Рамштайн". В этот раз она проходит в онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Десятая встреча в формате "Рамштайн" началась около 14:00 по киевскому времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи, где присутствуют военные. В частности, представители Главного управления разведки Минобороны.

Ранее отмечалось, что следующая, одиннадцатая, встреча партнеров состоится в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы контактной группы.

В преддверии встречи министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министры обсудили потребности Украины.

Напомним, спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что на десятом "Рамштайне" партнеры сосредоточатся на самых важных потребностях Украины, включая боеприпасы.

Подробные о Рамштайне-10 и чего ждать Украине от встречи – в материале РБК-Украина.

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