Рамштайн-10. Началась онлайн-встреча по обороне Украины

Десятая встреча в формате "Рамштайн" началась около 14:00 по киевскому времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото со встречи, где присутствуют военные. В частности, представители Главного управления разведки Минобороны.

Ранее отмечалось, что следующая, одиннадцатая, встреча партнеров состоится в апреле на немецкой авиабазе к годовщине работы контактной группы.

В преддверии встречи министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министры обсудили потребности Украины.

Напомним, спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что на десятом "Рамштайне" партнеры сосредоточатся на самых важных потребностях Украины, включая боеприпасы.

Подробные о Рамштайне-10 и чего ждать Украине от встречи – в материале РБК-Украина.

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