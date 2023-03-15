Рамштайн-10. Розпочалася онлайн-зустріч з оборони України

Контактна група з оборони України розпочала десяту зустріч у форматі "Рамштайн". Цього разу вона проходить в онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
Десята зустріч у форматі "Рамштайн" розпочалась близько 14:00 за київським часом. Її традиційно відкрив глава Пентагону Ллойд Остін.
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото з зустрічі, на якій присутні військові. Зокрема, представники Головного управління розвідки Міноборони.
Раніше зазначалося, що наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.
Передодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.
Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер заявив, що на десятому "Рамштайні" партнери зосередяться на найнагальніших потребах України, включаючи боєприпаси.
Детальні про Рамштайн-10 та чого чекати Україні від зустрічі - у матеріалі РБК-Україна.
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