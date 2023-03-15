ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пентагоне прогнозируют ожесточенные бои в Украине весной и летом: впереди тяжелая борьба

Новина українською →
Вашингтон, Среда 15 марта 2023 11:27
В Пентагоне прогнозируют ожесточенные бои в Украине весной и летом: впереди тяжелая борьба Фото: спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталья Юрченко

Украину весной и летом ждут тяжелые бои. Однако США и партнеры будут обеспечивать поддержку, в частности в вопросе поставки боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера во время брифинга.

"Я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы входим в... весну и лето", - отметил он.

Генерал также ответил на вопросы журналистов о дефиците снарядов в Украине и серьезности этой проблемы. По словам Райдера, военная помощь Украине находится в центре внимания, особенно вопрос поставки снарядов.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины, будь то боеприпасы, ПВО, бронетехника. Завтрашняя дискуссия станет еще одной возможностью собрать вместе международное сообщество, чтобы сосредоточиться на самых неотложных потребностях Украины, включая боеприпасы. И опять же, это будет оставаться в центре нашего внимания", - сказал Райдер.

Он добавил, что США сосредоточатся на работе с партнерами и Украиной, чтобы обеспечить украинские войска боеприпасами и доставить их на передовую как можно быстрее.

Напомним, сегодня состоится десятая встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины. Она пройдет в онлайн-формате.

Кроме того, сегодня постоянные представители стран ЕС обсудят общую закупку боеприпасов для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Пентагон Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии