У рамках справи про піраміду з підкупу виборців проводять 50 обшуків

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході обшуків було вилучено кошти та чорнові записи

У рамках справи про піраміду з підкупу виборців на виборах президента України правоохоронці проводять 50 обшуків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря генерального прокурора України Лариси Сарган.

Так, у 2018 році на території України було створено злочинну організацію, метою діяльності якої є масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів президента.

"Співробітниками ДБР та СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проведено понад 50 санкціонованих судами обшуків на території України в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у регіонах було створено мережу за принципом "піраміди": керівник штабу виборчого округу - керівник сектору - старший виборчої дільниці - спостерігач - агітатор - виборець.

Вказано, що в ході проведених обшуків було вилучено готівкові кошти в іноземній та національній валюті, а також чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність згаданої групи.

Як писало РБК-Україна з посиланням на свої джерела, в організації піраміди з підкупу виборців, яку викрила Служба безпеки України, підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль.

Нагадаємо, заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив про обшуки в ряді областей у справі про втручання Росії у вибори. Він підкреслював, що мова йде про близько 30 обшуків, при цьому Кононенко уточнив, що у політичних сил слідчі дії не проводилися.

Додамо, в СБУ зазначили, що організатором схеми є народний депутат, але його прізвища не озвучили. Заступник голови СБУ підкреслив, що підозрюваний не є кандидатом у президенти.