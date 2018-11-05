Визначився склад збірної України на матчі проти Словаччини і Туреччини

Фото: Андрій Шевченко (twitter.com/FFUKRAINE)

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Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко викликав 23 футболіста для участі в найближчому зборі. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Вперше виклик національну команду отримав захисник "Динамо" Віталій Миколенко. Крім 19-річного оборонця, в збірної також можуть дебютувати нападники "Карпат" Мар'ян Швед і "Маріуполя" Андрій Борячук, які опинилися в резервному списку.

У складі немає захисника і півзахисника "Шахтаря" відповідно Ярослава Ракицького та Марлоса.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій П'ятов ( "Шахтар"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрій Лунін ( "Леганес", Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі - "Шахтар"), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва - "Динамо"), Олександр Караваєв ( "Зоря"), Василь Кравець ( "Луго", Іспанія), Ігор Пластун ( "Гент", Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі - "Шахтар"), Євген Коноплянка ( "Шальке", Німеччина), Руслан Малиновський ( "Генк" , Бельгія), Олександр Зінченко ( "Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ( "Андерлехт", Бельгія), Іван Петряк ( "Ференцварош", Угорщина).

Нападаючий: Роман Яремчук ( "Гент", Бельгія).

Резерв: Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (обидва - "Динамо"), Владислав Кулач ( "Ворскла"), Андрій Борячук ( "Маріуполь"), Мар'ян Швед ( "Карпати").

Збірна України від 16 листопада зіграє в Трнаві заключний матч Ліги націй проти Словаччини, який вже не має турнірного значення, а 20 листопада проведе товариську гру з Туреччиною.