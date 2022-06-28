Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: до ранку кількість загиблих зросла

Він зазначив, що на місці зруйнованого ТРЦ продовжують працювати рятувальники.

"18 загиблих... щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, в результаті атаки залишається 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, один з них помер у лікарні.

Станом на ранок, 28 червня, пошуково-рятувальні роботи тривають, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

"Координацію заходів на місці події здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил і засобів", - йдеться в повідомленні.

До робіт від ДСНС залучено 440 осіб, у тому числі 14 психологів, та 70 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих і 59 постраждалих.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в момент атаки військ РФ у приміщенні ТРЦ знаходилися більше тисячі мирних людей.

Останні новини про удар по Кременчуку можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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