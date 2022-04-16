Ворожий обстріл під Полтавою: є загиблий і поранений

В результаті ворожого обстрілу в Полтавській області одна людина загинула, і ще одна - отримала поранення. Російські окупанти завдали удару вчора пізно ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна.
"На жаль, цей ранок не добрий... Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будинки", - розповів він.
Через ворожий обстріл є загиблий і поранений. При цьому чиновник уточнив, що потерпілий не потребував госпіталізації.
"Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя!" - наголошує Лунін.
Раніше повідомлялося про те, що в Полтавській області ЗСУ збили дві російські ракети.
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