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Ворожий обстріл під Полтавою: є загиблий і поранений

Фото: ракетний удар по Полавській області (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

В результаті ворожого обстрілу в Полтавській області одна людина загинула, і ще одна - отримала поранення. Російські окупанти завдали удару вчора пізно ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна.

"На жаль, цей ранок не добрий... Вчора пізно ввечері "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будинки", - розповів він.

Через ворожий обстріл є загиблий і поранений. При цьому чиновник уточнив, що потерпілий не потребував госпіталізації.

"Російський окупант відповість за кожне зруйноване життя!" - наголошує Лунін.

Раніше повідомлялося про те, що в Полтавській області ЗСУ збили дві російські ракети.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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