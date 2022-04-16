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Вражеский обстрел под Полтавой: есть погибший и раненый

Фото: ракетный удар по Полавской области (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

В результате вражеского обстрела в Полтавской области один человек погиб, и еще один - получил ранения. Российские оккупанты нанесли удар вчера поздно вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"К сожалению, это утро не доброе... Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфрастуктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены дома", - рассказал он.

Из-за вражеского обстрела есть погибший и раненый. При этом чиновник уточнил, что пострадавший не нуждался в госпитализации.

"Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!" - подчеркивает Лунин.

Ранее сообщалось о том, что в Полтавской области ВСУ сбили две российские ракеты.

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