У Полтаві чути вибухи, з'ясовуються причини, - глава ОВА

У Полтаві пролунали вибухи. Всіх жителів просять сховатися в укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Не ігноруємо повітряні тривоги. У Полтаві чутні були звуки вибуху. З'ясовуємо деталі. Більше подробиць - пізніше", - йдеться в повідомленні.

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