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У Полтаві чути вибухи, з'ясовуються причини, - глава ОВА

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Полтава, Субота 16 квітня 2022 00:04
У Полтаві чути вибухи, з'ясовуються причини, - глава ОВА Фото: у Полтаві повітряна тривога, чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Полтаві пролунали вибухи. Всіх жителів просять сховатися в укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Не ігноруємо повітряні тривоги. У Полтаві чутні були звуки вибуху. З'ясовуємо деталі. Більше подробиць - пізніше", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят другий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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