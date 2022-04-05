У Полтавській області ЗСУ збили дві російські ракети: уламки пошкодили лінії електропередач
У Полтавській обалсті збили ворожі ракети (facebook.com)
На півночі Полтавської області Збройні сили України збили дві російські ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
Повідомляється, що уламки пошкодили лінії електропередачі. Тому наразі у пʼяти селах області немає світла, а також в одному частково.
"Ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання", - написав Лунін.
Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області окупанти завдали ракетного удару по Миргороду.
Також ми писали, що ЗСУ збили дві ворожі ракети у Полтавській області.
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