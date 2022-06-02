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Ракетний удар по Львівській області: понад 10 поїздів затримуються

Фото: у Львівській області через ракетний удар затримується більше 10 поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Львівській області рух поїздів частково відновлено пошкодженою ділянкою дороги, яка постраждала внаслідок ракетного удару. Однак більше десяти поїздів затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема, затримуються потяги:

  • №37 Ужгород-Одеса
  • №135 Чернівці-Одеса
  • №26 Одеса-Рахів
  • №50 Трускавець-Київ
  • №82 Ужгород-Київ
  • №46 Харків-Ужгород
  • №17 Харків-Львів
  • №56 Рахів-Київ
  • №77 Ковель-Одеса
  • №36 Одеса-Перемишль
  • №716 Перемишль-Київ
  • №119 Запоріжжя - Львів.

"Для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом в Ужгород, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець", - йдеться в повідомленні.

Що сталося

Напередодні ввечері у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по транспортній інфраструктури, в результаті якого п'ятеро людей отримали поранення. Ракетний удар було завдано по Стрийському району.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що всю ніч УЗ спільно з вибухотехніками працювали над ліквідацією наслідків авіаударів.

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