Ракетний удар по Львівській області: понад 10 поїздів затримуються

Зокрема, затримуються потяги:

№37 Ужгород-Одеса

№135 Чернівці-Одеса

№26 Одеса-Рахів

№50 Трускавець-Київ

№82 Ужгород-Київ

№46 Харків-Ужгород

№17 Харків-Львів

№56 Рахів-Київ

№77 Ковель-Одеса

№36 Одеса-Перемишль

№716 Перемишль-Київ

№119 Запоріжжя - Львів.

"Для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом в Ужгород, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець", - йдеться в повідомленні.

Що сталося

Напередодні ввечері у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по транспортній інфраструктури, в результаті якого п'ятеро людей отримали поранення. Ракетний удар було завдано по Стрийському району.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що всю ніч УЗ спільно з вибухотехніками працювали над ліквідацією наслідків авіаударів.