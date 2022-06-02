Ракетний удар по Львівській області: понад 10 поїздів затримуються

У Львівській області рух поїздів частково відновлено пошкодженою ділянкою дороги, яка постраждала внаслідок ракетного удару. Однак більше десяти поїздів затримуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.
Зокрема, затримуються потяги:
"Для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом в Ужгород, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець", - йдеться в повідомленні.
Напередодні ввечері у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по транспортній інфраструктури, в результаті якого п'ятеро людей отримали поранення. Ракетний удар було завдано по Стрийському району.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що всю ніч УЗ спільно з вибухотехніками працювали над ліквідацією наслідків авіаударів.