Ракетний удар по Львівській області: понад 10 поїздів затримуються
У Львівській області рух поїздів частково відновлено пошкодженою ділянкою дороги, яка постраждала внаслідок ракетного удару. Однак більше десяти поїздів затримуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.
Зокрема, затримуються потяги:
- №37 Ужгород-Одеса
- №135 Чернівці-Одеса
- №26 Одеса-Рахів
- №50 Трускавець-Київ
- №82 Ужгород-Київ
- №46 Харків-Ужгород
- №17 Харків-Львів
- №56 Рахів-Київ
- №77 Ковель-Одеса
- №36 Одеса-Перемишль
- №716 Перемишль-Київ
- №119 Запоріжжя - Львів.
"Для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом в Ужгород, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловець", - йдеться в повідомленні.
Що сталося
Напередодні ввечері у Львівській області прогриміли вибухи. Окупанти завдали ракетного удару по транспортній інфраструктури, в результаті якого п'ятеро людей отримали поранення. Ракетний удар було завдано по Стрийському району.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що всю ніч УЗ спільно з вибухотехніками працювали над ліквідацією наслідків авіаударів.