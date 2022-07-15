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Російська армія знову вдарила ракетами по Краматорську

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Краматорськ, П'ятниця 15 липня 2022 15:45
Російська армія знову вдарила ракетами по Краматорську Фото: окупанти знову вдарили по Краматорську (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні, 15 липня, знову вдарили по Краматорську Донецької області. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Гончаренка в Facebook.

"Черговий авіаракетний удар по Краматорську. Попередньо без жертв", - зазначив міський голова.

На місці влучання ракет працюють спеціалісти вибухотехнічних служб та рятувальники.

Фото: росіяни знову вдарили по Краматорську (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Нагадаємо, що Краматорськ щодня страждає від обстрілів окупантів. У місті відсутній газ, частково вода та електроенергія.

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