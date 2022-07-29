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Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла, фото з місця

Фото: наслідки обстрілу Краматорська 29 липня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих в результаті ракетного удару по Краматорську в п’ятницю, 29 липня, збільшилася до 5 людей. Також одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Сьогодні внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків. Поранено п'ятеро, з яких один - рятувальник. Одного загиблого рятувальники дістали з-під завалу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено близько двох десятків будинків.

"Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 - пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися", - пише голова Донецької ОВА Павла Кириленка.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 29 липня, Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Постраждало житлове селище Біленьке. Попередньо повідомлялося про 5 поранених.

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Краматорськ