Ракетный удар по Краматорску: количество жертв возросло, фото с места

Число пострадавших в результате ракетного удара по Краматорску в пятницу, 29 июля, увеличилось до 5 человек. Также один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Сегодня в результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек. Ранены пятеро, из которых один - спасатель. Одного погибшего спасатели достали из-под завала", - говорится в сообщении.
Также повреждено около двух десятков домов.
"Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 - повреждены. Эти цифры еще могут измениться", - пишет глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Как сообщалось, в пятницу, 29 июля, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. Пострадал жилой поселок Беленькое. Изначально сообщалось о 5 раненых.
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