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Ракетный удар по Краматорску: количество жертв возросло, фото с места

Фото: последствия обстрела Краматорска 29 июля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Число пострадавших в результате ракетного удара по Краматорску в пятницу, 29 июля, увеличилось до 5 человек. Также один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня в результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек. Ранены пятеро, из которых один - спасатель. Одного погибшего спасатели достали из-под завала", - говорится в сообщении.

Также повреждено около двух десятков домов.

"Два частных дома уничтожены полностью, еще 21 - повреждены. Эти цифры еще могут измениться", - пишет глава Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Как сообщалось, в пятницу, 29 июля, Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. Пострадал жилой поселок Беленькое. Изначально сообщалось о 5 раненых.

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Краматорск