Ракетний обстріл Києва. Як виглядають зруйновані будинки на Святошино і Осокорках: фоторепортаж

Війська окупантів продовжують атакувати Україну ракетними обстрілами з землі та авіаударами.

Рано вранці, 15 березня, російські окупанти здійснили чергову спробу порушити спокій Києва, піддавши ракетним обстрілам мирні райони столиці України.

У Києві прогриміли кілька вибухів. Як повідомили в ДСНС, виклики надійшли з трьох районів Києва.

В результаті попадання боєприпасу в дев'ятиповерховий житловий будинок сталося пошкодження будинку з подальшими локальними загоряннями на поверхах. О 05: 36 загоряння локалізовано.

Наслідки обстрілу житлових будинків у Києві (фото: Getty Images)

Також у Святошинському районі в результаті попадання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок відбулися значні руйнування будівлі з подальшим загорянням з 1 по 16 поверхи.

Наслідки обстрілу житлових будинків у Києві (фото: t.me/dsns_telegram)

Повідомляється про двох загиблих, евакуйовано 27 громадян.

Крім того ворожий снаряд влучив у житловий десятиповерховий будинок у Подільському районі, внаслідок чого сталося загоряння. Повідомляється про госпіталізацію одного постраждалого жителя будинку.

Ще один боєприпас влучив у 2-поверховий приватний житловий будинок на Осокорках.

Наслідки обстрілу приватного сектора в Києві (фото: t.me/dsns_telegram)

Також повідомляється про те, що вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лук'янівська" та службові приміщення метрополітену. Під час руху потяги не зупинятимуться на станції.