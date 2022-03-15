Ракетный обстрел Киева. Как выглядят разрушенные дома на Святошино и Осокорках: фоторепортаж

Войска оккупантов продолжают атаковать Украину ракетными обстрелами с земли и авиаударами.

Ранним утром, 15 марта, российские оккупанты совершили очередную попытку нарушить покой Киева, подвергнув ракетным обстрелам мирные районы столицы Украины.

В Киеве прогремели несколько взрывов. Как сообщили в ГСЧС, вызовы поступили из трех районов Киева.

В результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло повреждение дома с последующими локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания локализованы.

Последствия обстрела жилых домов в Киеве (фото:Getty Images)

Также в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи.

Последствия обстрела жилых домов в Киеве (фото: t.me/dsns_telegram)

Сообщается о двух погибших, эвакуировано 27 граждан.

Кроме того вражеский снаряд попал в жилой десятиэтажный дом в Подольском районе, в результате чего произошло возгорание. Сообщается о госпитализации одного пострадавшего жителя дома.

Еще один боеприпас попал в 2-этажный частный жилой дом на Осокорках.

Последствия обстрела частного сектора в Киеве (фото: t.me/dsns_telegram)

Также сообщается о том, что взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения метрополитена. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.