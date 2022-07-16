Ракетний удар по Дніпру: що відомо на цю мить

Російська армія вчора, 15 липня ввечері атакувала місто Дніпро. Ворожі ракети влучили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поряд з ним, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Все що відомо про ракетну атаку по Дніпру та її наслідки - зібрано в матеріалі РБК-Україна.
Як повідомив сьогодні вранці мер Дніпра Борис Філатов, ворожі ракети вдарили по підприємству "Южмаш", яке займається випуском ракетно-космічної техніки, а також іншої продукції.
Так, пожежу, яка спалахнула через ракетний удар, вдалося загасити в одному з цехів.
"Є масштабні руйнування, рятувальники всю ніч гасили займання на території підприємства. В одному з цехів пожежу ліквідовано. Також пошкоджено більше десяти машин, в сусідніх із місцем прильоту будинках людям винесло вікно і двері", - повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Також відомо, що "приліт" був і у районі Робочої.
Вчора ввечері місцева влада повідомляла про 3 загиблих та 15 поранених внаслідок ворожого удару.
Однак вже сьогодні, за словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, кількість поранених збільшилася до 16, по числу жертв без змін.
Як стало відомо, у місто летіло 6 ворожих ракет, чотири з яких збили. Деякі уламки впали на інше промислове підприємство в області, внаслідок чого постраждав один з працівників: його шпиталізували до реанімації.
За даними Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпра, в результаті ракетного удару по місту від сьогодні вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів №55, 75, 146а, 146Б і 156.
Тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.
Нагадаємо, окрім того, в Дніпропетровській області від ударів росіян постраждало і місто Нікополь, яке ворог накрив "Градами".
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