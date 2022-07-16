Через ракетний удар по Дніпру частина автобусів змінить схему руху: названо список
Фото: ракетний удар по Дніпру (facebook.com/MNSDNE)
В результаті ракетного удару по Дніпру з суботи, 16 липня, вносяться тимчасові зміни в схеми руху автобусних маршрутів №55, 75, 146а, 146Б і 156.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту транспорту та інфраструктури Дніпра.
Нова тимчасова схема руху зараз знаходиться на стадії розробки і буде опублікована після обіду 16 липня. Відповідно, тимчасово будуть збільшені інтервали руху за вищевказаними маршрутами.
Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру загинули люди, є поранені. Ракети потрапили в промислове підприємство і в жваву дорогу поруч з ним.
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